QuakeCon 2019, ecco le date della manifestazione: sarà l'anno di Doom

In occasione del venticinquesimo anniversario del Doom originale, e in concomitanza con l'uscita imminente di Doom Eternal, Bethesda ha annunciato che il tema della QuakeCon 2019 sarà "L'anno di Doom", ed ha annunciato le date in cui si terrà la manifestazione.

Al momento l'azienda non ha specificato cosa sarà incluso nelle celebrazioni, a parte qualche riga ufficiale sul fatto che ci saranno "attività ed eventi infernali che ci fanno dare uno sguardo su un quarto di secolo di distruzione di demoni, e uno verso quello che ci aspetta in futuro". Presumibilmente, in ogni caso, ci sarà la solita sfilata di panel, demo e tornei vari.

Le registrazioni per la manifestazione apriranno l'11 Aprile sul sito ufficiale, mentre l'evento avrà luogo a Grapevine, in Texas, dal 25 al 28 Luglio. L'ingresso è gratuito, mentre per entrare con il proprio computer (e dunque partecipare ai tornei) il costo è di 75 dollari, mentre l'ingresso per tutti i panel e gli eventi costerà 125 dollari.

Dunque dopo che l'anno scorso la QuakeCon 2018 fu incentrata sugli annunci di Fallout 76, Doom Eternal e Quake Champions, quest'anno a farla da padrona sarà proprio Doom, anche se al momento non è chiaro se l'azienda manterrà il focus solo su Doom (magari rivelando qualcosa su Doom Eternal su Google Stadia, mostrato in questi giorni in 4K), o sui diversi franchise di proprietà di Bethesda. C'è solo un modo per scoprirlo: seguirla insieme a noi sul nostro sito.