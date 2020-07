QuakeCon 2020, annunciata la nuova edizione dell'evento, interamente virtuale

Quest’anno, a causa del COVID-19, QuakeCon at Home sarà un evento interamente online che avrà inizio il 7 agosto e terminerà il 9 agosto, ricco di tre giorni di dirette da tutto il mondo, tornei (ovviamente!), raccolta fondi e altro.

L’area BYOC, il cuore del QuakeCon, sarà virtuale grazie a Twitch Team, che permetterà ai fan di giocare insieme in nuovi modi. QuakeCon at Home offrirà un weekend ricco di eventi in diretta da tutto il mondo. Il tutto inizia venerdì 7 agosto alle 18:00 con il QuakeCon Digital Welcome di Bethesda. Il programma dell’evento comprende una serie di iniziative con dirette di importanti influencer, sorprese e i team della community di Bethesda di tutto il mondo, che trasmettono in diretta da casa per sostenere enti benefici. Aspettati nuove informazioni, tra cui il programma completo, nelle prossime settimane!

QuakeCon Twitch Team - Giocare e condividere con gli amici nell’area BYOC è il cuore del QuakeCon. Quest’anno, la community si unirà e rimarrà connessa per la prima volta tramite l’iniziativa ufficiale Twitch Team di QuakeCon at Home. Team celebrerà il QuakeCon, permetterà di giocare e condividere titoli e aiuterà a raccogliere fondi per gli enti sostenuti dal QuakeCon. Alcuni giocatori verranno messi in evidenza sulla pagina Twitch Team di QuakeCon.



Torneo eSport - Non esiste QuakeCon senza un torneo, che infatti quest’anno sarà tutto virtuale! La stagione della Quake Pro League 2019-2020 si concluderà con il Quake World Championship di domenica 9 agosto alle 23:00. Dalla comodità di casa, i 24 giocatori migliori del mondo gareggeranno per vincere una fetta del montepremi di 150.000 dollari e diventare il campione della stagione. I fan di Quake possono seguire l’evento online. Ti aggiorneremo con maggiori dettagli.



Iniziative di beneficenza - Raccogliere fondi a scopo benefico è stata una costante dei QuakeCon per anni. I partecipanti all’evento hanno fatto molto per enti locali, nazionali e internazionali. Non vediamo l’ora di portare avanti questa tradizione. I giocatori del QuakeCon doneranno direttamente alle organizzazioni dalla diretta ufficiale di Twitch. Tra queste abbiamo Direct Relief, UNICEF, NAACP Legal Defense Fund e The Trevor Project.



Enti per animali - A tutti mancheranno gli amici a quattro zampe che visitano la fiera, perciò quest’anno coinvolgeremo anche loro nelle nostre iniziative da remoto. Con QuakeCon at Home potrai infatti acquistare le magliette “Dogvahkiin” e “Catodemon” con il 100% dei profitti che andranno al nostro storico partner di Dallas che si occupa di adozioni, Dallas Pets Alive, e a FOUR PAWS, un’associazione di raccolta fondi internazionali dedicata agli animali di tutto il mondo.

Merchandise ufficiale di QuakeCon at Home - Augurandoci che questo sia l’unico QuakeCon at Home della storia, la maglietta di quest’anno sarà altrettanto unica. I collezionisti del QuakeCon possono prenotarla subito per completare il set e riceverla in tempo per l’evento.