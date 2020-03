QuakeCon 2020: cancellata per colpa del Coronavirus la venticinquesima edizione

Gli organizzatori della QuakeCon confermano i timori delle ultime settimane sull'eventualità dello slittamento dell'evento di quest'anno per colpa dell'emergenza Coronavirus e annunciano, attraverso i propri profili social, la definitiva cancellazione della kermesse videoludica che si sarebbe dovuta tenere a inizio agosto.

Nel messaggio che certifica la chiusura della QuakeCon 2020, id Software e Bethesda Softworks hanno precisato che la motivazione principale che ha comportato tale decisione è legata all'impossibilità di determinare l'evoluzione dell'attuale pandemia da virus COVID-19.

L'emergenza Coronavirus e le misure per il distanziamento sociale attuate dai Paesi maggiormente colpiti dal virus hanno perciò indotto i curatori dell'edizione 2020 della QuakeCon a fermare la macchina organizzativa. Nel ringraziare tutti i volontari, le aziende e le società interessate per il supporto ricevuto, la lettera aperta indirizzata a tutti fan di id Software e Bethesda evidenzia anche il rammarico per la cancellazione di una manifestazione in cui si sarebbero dovuti celebrare i 25 anni dell'evento.

Oltre all'annuncio della chiusura della QuakeCon 2020, nella giornata di oggi, martedì 31 marzo, è arrivato anche il chiarimento degli organizzatori della Gamescom 2020 con la loro intenzione di voler trasformare l'evento in uno show digitale, qualora non dovessero sussistere le condizioni per uno spettacolo "classico" con gli spettatori e gli espositori della fiera di Colonia.