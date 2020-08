QuakeCon 2020: al via i Saldi di Bethesda con sconti su tanti giochi PC, console e Stadia

Con l'apertura del QuakeCon 2020 at Home partono ufficialmente i Saldi Bethesda, un'iniziativa promozionale lanciata dal colosso videoludico statunitense per consentire ai propri fan di acquistare tanti giochi della compagnia con sconti fino all'80% sul loro prezzo abituale.

La nuova offerta di Bethesda è già attiva e coinvolge l'utenza PC, PS4, Xbox One e Google Stadia attraverso una tornata di sconti che si concluderà alle ore 05:00 italiane di lunedì 10 agosto.

Per tutta la durata dei Saldi QuakeCon 2020, i giocatori PC e console potranno risparmiare fino all'80% sul prezzo di molti giochi Bethesda proposti sui negozi digitali di Steam, Bethesda.net, Xbox Store, PlayStation Store e Stadia. Eccovi un riassunto delle offerte principali:

Fallout 76 - Fino al 50% di sconto

DOOM Eternal - Fino al 50% di sconto

The Elder Scrolls Online (gioco base) - 50% di sconto (dal 4 al 25 agosto su tutte le piattaforme tranne PlayStation, che sarà dal 5 al 19 agosto)

The Elder Scrolls Online: Greymoor - Sconto del 35%

Corone di The Elder Scrolls Online - Sconto del 25-40%

Wolfenstein Alt History Collection - Sconto del 60%

RAGE 2 - Sconto dell'80%

Quake Champions - Accedete a Quake Champions su Bethesda.net o Steam tra il 6 e il 19 agosto per ottenere il cannone a rotaia QuakeCon 2020 e il pacchetto campioni (sblocco permanente di tutti i campioni) gratuitamente

Sempre nel novero delle iniziative promosse da id Software e Bethesda per il QuakeCon at Home rientrano anche le Settimane di Gioco Gratis di The Elder Scrolls Online. Chi desidera provare TESO, può scaricare e accedere gratuitamente ai server del kolossal multiplayer di ZeniMax Online tra il 6 e il 19 agosto su Xbox One e Steam, o tra il 6 e il 20 agosto su PlayStation 4.