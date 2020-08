QuakeCon 2020: seguiamo la cerimonia di apertura il 7 agosto su Twitch

Dopo l'importante anticipazione sull'update gratis per DOOM Eternal e TESO su PS5 e Xbox Series X, ci prepariamo a seguire in diretta la cerimonia di apertura del QuakeCon at Home, l'evento digitale organizzato da Bethesda e id Software per celebrare le proprie serie più iconiche e aprire una finestra sul futuro.

Rielaborata per garantire ai fan di potervi partecipare rigorosamente in remoto, la venticinquesima edizione del QuakeCon coinvolgerà le sussidiarie e i partner di Bethesda per dare vita ad appuntamenti speciali tra raccolte fondi, concerti dal vivo e interventi degli sviluppatori.

La nostra redazione seguirà la partenza del QuakeCon at Home tramite il canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle ore 17:30 di venerdì 7 agosto per vivere insieme alla community tutte le emozioni offerte dalla cerimonia di apertura dell'evento, nella speranza di assistere a dei gameplay inediti e a degli annunci su progetti con vista sulla nextgen.

Insieme commenteremo lo show digitale per rispondere alle vostre domande e fornirvi tutte le nostre impressioni sugli annunci e sulle sorprese previste per l'apertura del QuakeCon 2020, con Quake gratis e altri regali di Bethesda per chi assisterà all'evento.