QuakeCon 2021: il calendario suggerisce il reveal di un nuovo Quake?

Sebbene continui ad essere giocato, Quake Champions non ha avuto un molto successo e i fan continuano a sperare in un ritorno della serie con un reboot in stile DOOM 2016. Sembra che i tempi siano finalmente maturi e, stando ad alcuni rumor e al calendario del QuakeCon 2021, le tanto attese notizie a tema Quake potrebbero essere imminenti.

Nel corso del pomeriggio è stato infatti confermato l'elenco completo degli appuntamenti che si terranno nel corso dell'evento e tra i vari panel ne troviamo uno particolarmente sospetto. Ci riferiamo per la precisione all'appuntamento intitolato "Celebrating 25 Years of Quake with idSoftware and MachineGames" fissato alle ore 20:05 del prossimo giovedì 19 agosto 2021. Se la presenza di idSoftware è più che giustificata, è MachineGames ad essere fuori posto. Il team responsabile dei due reboot di Wolfenstein (The New Colossus e The New Order) oltre che dello spin-off in salsa coop Young Blood, potrebbe quindi essere coinvolto nell'operazione attraverso la quale Bethesda e Microsoft hanno intenzione di riportare in vita il brand con una campagna single player e non con il comparto multigiocatore, come avvenuto con il free to play Champions.

Per ora si tratta solo di speculazioni e per scoprire se le voci di corridoio che da mesi vogliono un reboot di Quake troveranno conferma all'evento dovremo attendere esattamente una settimana da oggi.