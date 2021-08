QuakeCon 2021: da Deathloop a Fallout 76, tutti i video sugli annunci del primo giorno

Nella cornice mediatica dello show inaugurale del QuakeCon 2021, Bethesda ha condiviso tutta una serie di notizie e sorprese per i propri appassionati. Andiamo allora a ripercorrere tutti gli annunci della prima giornata del QuakeCon 2021 con i video pubblicati da Bethesda e ID Software.

Nel corso dell'inaugurazione dello show digitale, la nuova sussidiaria degli Xbox Game Studios ha pizzicato le corde della nostalgia dei milioni di fan di Quake annunciando l'arrivo a sorpresa di Quake Remastered, Quake II e Quake III Arena su Game Pass e in multipiattaforma.

Sempre durante la prima giornata del QuakeCon 2021, Arkane Lyon ha fornito delle interessanti anticipazioni sul multiplayer PvP di Deathloop, lasciando poi il palco a Bethesda per aprire una finestra sul futuro di Fallout 76 con l'espansione Fallout Worlds in arrivo a settembre insieme ai Mondi Pubblici.

Successivamente, Matt Firor e Rich lambert hanno illustrato le novità di The Elder Scrolls Online tra Blackwood e Waking Flame, le nuove attività che proseguiranno la storia portando in dote nuovi dungeon e missioni da completare nel GDR multiplayer a mondo aperto. Con Marty Stratton e Hugo Martin di ID Software abiamo poi scoperto cosa bolle in pentola per l'update 6.66 di DOOM Eternal e quando sarà possibile immergersi nelle atmosfere di The Ancient Gods Parte 2 su Nintendo Switch.

Come sorpresa finale della prima giornata del QuakeCon 2021 non poteva mancare l'annuncio di Skyrim Anniversary Edition, la nuova versione del capolavoro ruolistico di Bethesda che comprenderà oltre 500 elementi unici del Creation Club e tutte le espansioni maggiori del titolo primigenio.