QuakeCon 2021: il programma delle dirette e tutte le iniziative

Bethesda ha annunciato il programma completo del QuakeCon 2021, l'evento celebrativo della community inizierà il 19 agosto alle 20:00 con uno showcase esclusivo e andrà avanti anche nei giorni successivi con (tra gli altri) panel dedicati a Quake, The Elder Scrolls V Skyrim e Deathloop.

Giovedi 19 agosto

Benvenuto al QuakeCon 2021 con Pete Hines ed Erin Losi: 20:00

Celebrating 25 Years of Quake con id Software e Machine Games: 20:05 - Kevin Cloud e Marty Stratton di id Software insieme a Jerk Gustafsson di MachineGames discutono sull’impatto e sull’eredità di Quake durante il suo 25° anniversario.

Deep Dive into Deathloop con Arkane Lyon: 20:30 - Arkane Lyon svelerà i dettagli del prossimo titolo disponibile in esclusiva su console PlayStation 5, DEATHLOOP, con particolare attenzione al multigiocatore.

Fallout 76 Making Appalachia Your Own con Fallout Worlds: 21:00 - Unisciti al team di sviluppo di Fallout 76 per una discussione sull’evoluzione del gioco e un approfondimento sul prossimo aggiornamento: Fallout Worlds.

Inside the Award-Winning The Elder Scrolls Online con Zenimax Online Studios: 21:30 - Matt Firor e Rich Lambert parleranno di ESO, delle grandi aggiunte al gioco e di cosa i giocatori possono aspettarsi da questo acclamato MMO.

Reliving the Opening of Skyrim insieme ai suoi creatori di BGS: 22:00 - Ehi tu! Finalmente hai aperto gli occhi. Festeggia il decimo anniversario di Skyrim e riguarda i momenti iniziali mentre i creatori del gioco raccontano del suo sviluppo.

DOOM Eternal Studio Update con Marty e Hugo: 22:30 - Hugo Martin e Marty Stratton di id Software svelano ai fan le novità in arrivo su DOOM Eternal.

Venerdì, 20 agosto

Deathloop Meets its Makers: 20:15

WeRateDog’s Matt Nelson and Pete Hines Rate Dogs & More: 21:30

Code Orange vs Quake Music Video Debut: 22:15

Alienware – Fundraising and Raising Heck con Anna Maree: 23:00

The Elder Scrolls Online – Dungeon Speed Run Competition: 00:30 (sabato, 21 agosto)

Exclusive Musical Performance by Trivium: 02:00 (sabato, 21 agosto)

Skyrim 10th Anniversary Interactive Fun Run con Gus Johnson: 03:00 (sabato, 21 agosto)

Sabato, 21 agosto

DOOM Eternal Battlemode Community Bonanza! : 20:15

Fallout 76 C.A.M.P. Love It or Nuke It: 21:30

Quake World Championship Grand Finals: 22:45

The Elder Scrolls Online Live Art Creation: 00:30 (sabato, 21 agosto)

Beneficenza

Siamo felici di continuare le iniziative di beneficenza del QuakeCon su scala locale e globale. Gli spettatori del QuakeCon potranno effettuare delle donazioni dalla diretta ufficiale QuakeCon, queste donazioni andranno a organizzazioni come Asian Americans Advancing Justice (AAJC), NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project, e UNICEF. L’esclusiva collezione d’abbigliamento Pugcubus e Catloop di QuakeCon è ora in vendita. Custom Ink dividerà i proventi delle vendite tra il nostro storico partner di Dallas che si occupa di adozioni, Dallas Pets Alive e Four Paws, un’associazione dedicata al benessere degli animali di tutto il mondo.

Bottino di gioco

Skin Slayer Quakecon per DOOM Eternal - i giocatori di DOOM Eternal possono ottenere una skin, un’icona e un distintivo di gioco gratuiti dedicati al QuakeCon su tutte le piattaforme. Disponibile dal 19 agosto al 2 settembre.

Collegando l'account ESO al vostro account Twitch e guardando per il tempo minimo necessario (15 minuti) durante una qualsiasi diretta di ESO, potrete ricevere un Twitch Drop con una cassa Ouroborus Crown e un cucciolo di Atronach della fiamma. Accedendo a Quake Champions durante il QuakeCon riceverete una skin per il guanto, un’icona e un emblema per il profilo, disponibile fino al 23 agosto.

Sconti QuakeCon

Le offerte includono il 67% di sconto su Fallout 76, il 75% di sconto su DOOM Eternal Deluxe Edition, l’85% di sconto su Dishonored Death of the Outsider Deluxe Bundle e tanto altro. Gli sconti sono già iniziati su tutti i principali store digitali.