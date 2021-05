QuakeCon 2021 si terrà in remoto: Bethesda svela le date dell'evento e i primi dettagli

Le alte sfere di Bethesda comunicano le date e le prime informazioni sulla QuakeCon 2021, a cominciare dalla conferma dell'organizzazione in remoto di quello che sarà, a tutti gli effetti, il primo evento che l'azienda statunitense appronterà dopo il matrimonio di ZeniMax e Bethesda con Microsoft.

Senza troppi giri di parole, il team di Bethesda spiega che la prossima edizione della QuakeCon si terrà ufficialmente dal 19 al 21 agosto "tra pace, amore e... razzi", con uno spettacolo in digitale aperto a tutti gli appassionati delle esperienze sparatutto legate all'IP di Quake, ma non solo.

Similarmente a quanto avvenuto lo scorso anno con la QuakeCon at Home, anche stavolta ci aspettano diversi streaming, eventi di beneficenza, bonus e "molto altro in arrivo": maggiori dettagli sulla scaletta della tre giorni di show targato Bethesda e ID Software saranno condivisi dagli organizzatori dell'evento nel corso del mese di giugno.

In coincidenza della passata QuakeCon, Bethesda ha lanciato tanti sconti su giochi PC, PS4, Xbox One e Stadia come Skyrim, DOOM Eternal, Quake Champions, RAGE 2 e The Elder Scrolls Online, oltre a numerose iniziative che hanno coinvolto la community e consentito agli appassionati di riscattare gratis QUAKE e numerosi contenuti aggiuntivi per TESO e altri titoli della compagnia.

Con l'ingresso delle sussidiarie di ZeniMax nella famiglia degli Xbox Game Studios, sarà interessante capire se ci saranno delle modifiche all'evento con sorprese legate, ad esempio, all'annuncio di giochi Bethesda in esclusiva Xbox o multipiattaforma.