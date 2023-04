QuakeCon 2023, l'appuntamento Bethesda torna in presenza: ecco le date!

Dopo tre anni di edizioni condotte esclusivamente in digitale, il QuakeCon 2023 punta a tornare a riunire la community di appassionati per una celebrazione in presenza del mondo videoludico a marchio Bethesda.

Il team di id Software, in particolare, non vede l'ora di tornare a incontrare i fan, in una maratona di appuntamenti collettivi. L'edizione 2023 del QuakeCon prenderà il via in data giovedì 10 agosto e si protrarrà sino alla successiva domenica 13 agosto. Il festival sarà ospitato dalla città di Grapevine, in Texas, presso il Gaylord Texan Resort & Convention Center.

Nel programma della manifestazione, troverà spazio una versione potenziata dell'evento BYOC (Bring-Your-Own-Computer) LAN party, che vedrà gli appassionati della serie Quake sfidarsi a rotazione in match all'ultimo colpo. Attività a tema videoludico e panel si alterneranno per l'intero weekend, con id Software che ha promesso anche un ricco calendario di live, tramite il canale Twitch ufficiale del QuakeCon.



La scaletta delle precedenti edizioni del QuakeCon, lo ricordiamo, includeva non solo momenti celebrativi, ma anche annunci e aggiornamenti sulle nuove produzioni in sviluppo presso gli studi di casa Bethesda. Con il mese di giugno già impegnato dallo Starfield Direct, il QuakeCon 2023 potrebbe dunque rivelarsi un palco particolarmente strategico per la comunicazione dell'azienda.