QuakeCon 2023, l'evento si avvicina: tanti giochi Bethesda ora in saldo!

In vista dell'inizio dell'edizione 2023 del QuakeCon, i videogiocatori curiosi di provare alcune delle principali produzioni Bethesda possono approfittare di una interessante selezione di saldi.

Attive sia su PC (via Epic Games Store) sia su console, le promozioni coinvolgono grandi classici e titoli recenti, da Deathloop e Ghostwire: Tokyo a Dishonored e The Elder Scrolls V: Skyrim. Le occasioni di risparmio sono molto interessanti, di seguito vi riportiamo alcuni degli esempi più significativi:

Deathloop + Ghostwire: Tokyo bundle : scontato del 60%, a 41,14 euro su PC e 47,99 euro su console;

: scontato del 60%, a 41,14 euro su PC e 47,99 euro su console; Hi-Fi: Rush - Deluxe Edition : scontato del 30%, a 27,99 euro su PC;

: scontato del 30%, a 27,99 euro su PC; The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition : scontato del 75%, a 9,99 euro su PC e console;

: scontato del 75%, a 9,99 euro su PC e console; Prey : scontato del 75%, a 9,99 euro su PC;

: scontato del 75%, a 9,99 euro su PC; Dishonored 2 : scontato dell'80%, a 5,99 euro su PC e euro su console;

: scontato dell'80%, a 5,99 euro su PC e euro su console; Deathloop : scontato del 75%, a 14,99 euro su PC e 17,49 euro su console;

: scontato del 75%, a 14,99 euro su PC e 17,49 euro su console; Ghostwire: Tokyo : scontato del 67%, a 19,79 euro su PC e 23,09 euro su console;

: scontato del 67%, a 19,79 euro su PC e 23,09 euro su console; Fallout 3: Game of the Year Edition: scontato del 67%, a 6,59 euro su PC;

Le nuove promozioni dedicate al QuakeCon del 2023 sono già attive e resteranno disponibili sino al prossimo mercoledì 16 agosto. L'evento Bethesda si svolgerà invece tra giovedì 10 e domenica 13 agosto.

