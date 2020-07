QuakeCon at Home: ecco il calendario dell'evento con giochi e bonus gratis

Gli sviluppatori di id Software e le alte sfere di Bethesda si preparano al QuakeCon 2020 at Home delineando il quadro completo degli eventi in programma per la manifestazione che, per quest'anno, sarà organizzata in digitale per ovviare ai problemi legati all'emergenza Coronavirus.

La venticinquesima edizione del QuakeCon sarà perciò caratterizzata da una serie di eventi a cui accedere rigorosamente in remoto: ci sarà spazio per una super diretta e un weekend di contenuti non-stop provenienti da tutto il pianeta. La tre giorni di dirette coinvolgerà influencer famosi e sarà contraddistinta da concerti dal vivo, raccolte fondi, interventi degli sviluppatori e tanto altro.

Senza indugiare oltre, eccovi il programma completo degli eventi del QuakeCon at Home a cui sarà possibile assistere tramite il canale Twitch di Bethesda:

Venerdì 7 agosto

18:00 - Benvenuto digitale con Pete Hines

23:00 - Conferenza "Representation in Video Games"

Sabato 8 agosto

00:00 - "Prey Tell", intervista con l’attrice Janina Gavankar e la produttrice Susan Kath

01:30 - Intervento su DOOM Eternal con Hugo Martin e Marty Stratton

21:00 - CHAD: A Fallout 76 Story Podcast – QuakeCon at Home Edition

Domenica 9 agosto

00:00 - Gioco da tavolo di Dishonored con Harvey Smith di Arkane Studios

05:00 - Diretta ESO con il lottatore di arti marziali UFC Rob Whittaker

14:00 - Fallout 76 - Gioco libero del team della community globale

19:00 - Gioco da tavolo di Dishonored

23:00 - Campionato mondiale di Quake, Finali

Lunedì 10 agosto

03:00 - Poiised si spaventa a morte giocando a The Evil Within

Come specificato in precedenza, ci sarà spazio anche per delle iniziative di beneficenza che coinvolgeranno diversi enti come Direct Relief, UNICEF, NAACP Legal Defense and Educational Fund e The Trevor Project, come pure Dallas Pets Alive e FOUR PAWS, un’associazione dedicata al benessere degli animali di tutto il mondo.

Non meno interessante è poi il programma dei bonus e giochi gratis previsti dopo l'inizio del QuakeCon at Home. Eccovi la lista completa:

QUAKE gratis! - Durante il weekend del QuakeCon, i giocatori possono accedere a Bethesda.net e ottenere una copia digitale gratuita dell’originale Quake nel programma di avvio Bethesda. Accedi con il tuo account Bethesda.net per scaricare il gioco.

Donazioni per QUAKE II - Se le donazioni complessive raggiungono 10.000 dollari, potrai scaricare una copia digitale gratuita di QUAKE II nel programma di avvio Bethesda dopo l’evento.

Animale per ESO - Guarda una delle dirette ufficiali di ESO ogni giorno e riceverai un Twitch Drop esclusivo, l’animale Flame Atronach Pony, oltre alle Ouroboros Crown Crate! Assicurati di collegare i tuoi account ESO e Twitch prima dell’evento.

Skin Slayer QuakeCon per DOOM Eternal - I giocatori di DOOM Eternal possono ottenere una skin, un’icona e un distintivo di gioco gratuiti dedicati all’evento su tutte le piattaforme. Disponibile fino all’11 agosto.

Skin per cannone a rotaia per QUAKE Champions – Ottieni una skin esclusiva per il cannone a rotaia di QUAKE Champions.

Completo da sheepsquatch e varianti demoniache per lo zaino Mister Fuzzy per Fallout 76 - Ottenere questi oggetti di gioco gratis nel negozio atomico durante il QuakeCon su tutte le piattaforme.