QuakeCon e COD Vanguard: seguite con noi gli eventi su Twitch domani dalle 19:15

Assimilate le tante notizie del Pokemon Presents del 18 agosto, la redazione di Everyeye si appresta a vivere una nuova giornata ricca di emozioni su Twitch con il doppio appuntamento, fissato per giovedì 19 agosto, tra l'apertura del QuakeCon 2021 e l'evento ingame di COD Warzone per il reveal di Vanguard.

Come illustrato di recente da Bethesda e id Software con il programma completo del QuakeCon 2021, l'agenda della giornata inaugurale promette di essere davvero fitta di appuntamenti e di sorprese per gli appassionati.

Spazio quindi all'immancabile showcase con Pete Hines, ma anche all'interessante panel di id Software e MachineGames con le iniziative previste per celebrare i 25 anni della serie di Quake. E che dire allora del focus su Fallout Worlds e del non meno importante Deep Dive di Deathloop con protagonisti i ragazzi di Arkane Lyon e l'ambizioso sparatutto sui loop temporali per PC e PS5?

Chi passerà la serata in nostra compagnia potrà anche scoprire le sorprese che Activision ha preparato per l'attesissimo evento di COD Warzone dedicato a Call of Duty Vanguard, il nuovo capitolo della serie sparatutto campione d'incassi.

La nostra redazione aprirà ufficialmente il doppio valzer delle trasmissioni sul QuakeCon 2021 e sull'evento di COD Warzone alle ore 19:15 su Twitch.