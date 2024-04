Qual è l'arma più potente di Fallout 4? La Top 3 delle armi più 'atomiche'!

Le vendite stellari di Fallout 4 grazie alla Serie TV stanno rivitalizzando il GDR open world di Bethesda. Non c'è da sorprendersi, quindi, se sui forum di settore più frequentati dalla community stiano tornando in auge le discussioni intavolate da chi si è sempre chiesto quale possa essere l'arma più potente di Fallout 4.

I tantissimi appassionati della Serie TV di Fallout che hanno deciso di sublimare la loro attesa per la Stagione 2 esplorando la Zona Contaminata di Boston si chiedono, giustamente, quali siano gli equipaggiamenti post-apocalittici più adatti per garantire la sopravvivenza del proprio alter-ego.

L'enorme scenario che si apre dinanzi agli occhi dei riemersi dal Vault 111, d'altronde, non può che alimentare il desiderio di collezionare quante più armi possibile per avere la meglio sulle schiere di predoni e mostri mutanti che infestano la mappa. La grande libertà offerta dal kolossal ruolistico di Bethesda, però, rende molto difficile determinare quale possa essere l'arma più potente in assoluto di Fallout 4, proprio in ragione dei diversi stili di gioco adottati dagli utenti e, ovviamente, della mole spropositata di potenziamenti e modificatori da sbloccare per le singole abilità del proprio alter-ego, ciascuna delle quali è in grado di incidere profondamente nelle statistiche e nelle capacità di utilizzo dell'arsenale.

Nella Top 3 degli equipaggiamenti più potenti di Fallout 4, di conseguenza, ci focalizzeremo non tanto sulle tipologie di armi più devastanti (sarebbe facile indicare il lanciatore di mini-Nuke Fat Man come assoluto vincitore di questa classifica), bensì sugli strumenti che dovrebbero adattarsi maggiormente alle necessità dei giocatori.

Admiral's Friend

Il fedele Amico dell'Ammiraglio è un vecchio cannone navale pesantemente modificato dagli abitanti della pericolosa regione costiera esplorabile nell'espansione Far Harbor. Più che per i 300 punti ferita arrecati da ogni colpo, è per i 600 punti danno inflitti ai nemici in piena salute che contribuiscono a trasformare questo cimelio bellico della civiltà pre-atomica in un punto fermo dell'equipaggiamento di qualsiasi utente di Fallout 4 desideroso di addentrarsi nelle aree più mortali dell'open world targato Bethesda Game Studios.

Final Judgment

Fedele al suo nome, Giudizio Finale è la vetta più alta mai raggiunta dalla tecnologia pre-apocalisse nucleare, nonché uno degli equipaggiamenti più importanti, e determinanti, dell'intera esperienza offerta da Fallout 4. Si tratta di un possente laser gatling che consuma cartucce con la stessa voracità di un Deathclaw adulto a caccia di Mirelurk: gli unici punti deboli sono rappresentati proprio dalla rarità dei nuclei di fusione necessari per alimentarlo e dallo spazio richiesto nell'inventario per trasportarlo in battaglia, in ragione del suo enorme peso.

Spray N'Pray

Dietro all'aspetto 'innocuo' di una mitragliatrice di fortuna realizzata con parti riciclate da altre armi d'epoca si nasconde un demonio capace di rovesciare le sorti di qualsiasi scontro a fuoco. Eggià, perché è proprio il fuoco l'insospettabile punto di forza di questo fucile automatico che crea delle mini esplosioni all'impatto di ogni singolo colpo sparato dal suo caricatore. Non a caso, si tratta di uno degli equipaggiamenti più utilizzati dai fan di lungo corso di Fallout 4, in virtù della sua estrema versatilità e della sua (relativamente facile) reperibilità, per tacere delle tante opzioni di customizzazione offerte.

Menzione d'onore: Nuka-Nuke Launcher

D'accordo, ci eravamo ripromessi di non citare il devastante lanciatore di bombe nucleari in questa classifica ma, suvvia, come si fa a non rendere onore alla versione in salsa Nuka World dell'iconico Fat Man? Gli 833 punti di danno base arrecati da questo dispensatore di morte e radiazioni ne fanno uno degli amici più fedeli dell'eroe riemerso dal Vault 111... a patto ovviamente di tenersi a debita distanza dal target designato!

