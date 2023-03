Qual è l'armatura più forte di Kratos in God of War Ragnarok?

Sono numerose le armature che è possibile fabbricare e potenziare in God of War Ragnarok. Kratos può fare affidamento su una nutrita serie di set che lo aiuteranno ad affrontare in maniera ancora più sicura le insidie dei Nove Regni. Ma esattamente qual è la migliore in assoluto?

Si tratta dell'Armatura di Steinbjorn, che garantisce un aumento davvero consistente ai parametri del protagonista e si rivela una scelta molto efficace per affrontare le sfide più ardue pensate da Santa Monica Studio. Per creare questo prezioso set è necessario raccogliere le Pietre del Sopore, lasciate come drop dai Troll Dormienti (li potete trovare all'Avamposto Fatiscente nel Lago dei Nove, nell'area delle Sabbie Proibite ad Alfheim e nel Giardino di Noatun a Vanaheim); per risvegliare queste creature è necessario essere in possesso del Cimelio Mistico, necessario per risvegliare queste creature.

Una volta ottenute tutte le Pietre del Sopore, l'ultimo passo è consegnarle a Brok, Sindri o Lunda che così creeranno il vostro nuovo, poderoso equipaggiamento. Potenziando al massimo ciascun elemento del set regalerà importanti vantaggi: l'armatura per il petto ha 190 di difesa, oltre a curarvi quando le energie vitali di Kratos raggiungono valori critici, mentre i guanti possono stordire gli avversari oltre ad avere ottimi parametri di attacco e difesa (rispettivamente 34 e 85); la scarsella, infine, non solo ha 119 di difesa, ma potenzia ulteriormente gli effetti di stordimento dei guanti. L'Armatura di Steinbjorn è dunque un'alleata preziosa una volta completata e portata al massimo delle sue capacità, e vale quindi la pena mettersi d'impegno per fabbricarla e potenziarla.

