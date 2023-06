Qual è l'Assassin's Creed ambientato in Italia?

Uno dei motivi per cui la serie di Assassin's Creed è così amata è anche per le numerose epoche storiche ed ambientazioni differenti che mette a disposizione dei giocatori. E gli Assassini non potevano certo esimersi dal visitare anche l'Italia.

Vi ricordate qual è il gioco di Assassin's Creed ambientato in Italia? In verità bisogna parlare al plurale, in quanto sono due i titoli che si svolgono nel Bel Paese: trattasi di Assassin's Creed II e Assassin's Creed Brotherhood, entrambi aventi come protagonista principale Ezio Auditore da Firenze (scopriamo a tal proposito perché Ezio è divenuto un Assassino in Assassin's Creed 2).

Il secondo episodio della serie è ambientato prevalentemente a Firenze e Venezia, in un periodo storico a cavallo tra il '400 e l'inizio del '500: le avventure di Ezio si svolgono in queste due storiche città per larga parte dell'avventura, con la fase finale che invece si svolge a Roma. La Città Eterna sarà invece il teatro principale degli eventi di Brotherhood, che vede il celebre protagonista proseguire la sua battaglia contro i Borgia e l'Ordine dei Templari.

Oltre a queste location principali, c'è spazio anche per Monteriggioni, che funge da base principale di Ezio, e non mancano anche sequenze ambientate a San Gimignano e Forlì (su cui si basa il DLC di Assassin's Creed II intitolato La Battaglia di Forlì). L'ultimo capitolo della trilogia di Ezio, Assassin's Creed Revelations, non è invece ambientato in Italia: gli eventi si svolgono principalmente a Costantinopoli.

