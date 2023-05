Qual è l'Assassin's Creed più bello di tutti e qual è il più brutto?

Valutare un videogioco è estremamente difficile. Certo, esistono titoli talmente brutti e sconquassati da essere indifendibili e altri così belli da meritarsi le prime pagine di ogni sito e giornale di settore, ma la verità è che la valutazione è una pratica molto soggettiva.

In una saga vasta e articolata come quella di Assassin's Creed, è dunque molto difficile stabilire qual è l'episodio migliore e qual è il peggiore in assoluto. Le meccaniche si sono evolute nel tempo e ognuno di essi offre qualcosa di unico, dunque la percezione del bello e del brutto può variare molto da videogiocatore a videogiocatore. Per provare a dare una risposta alla domanda del titolo, ci siamo dunque affidati a Metacritic, che aggrega una moltitudine di recensioni della stampa generalizzata per dare una valutazione il più possibile oggettiva.

Scorrendo le pagine dell'aggregatore, scopriamo così che l'episodio più apprezzato di sempre risulta essere Assassin's Creed II, che nel 2009 ha fatto tesoro delle buone idee e degli inciampi del predecessore per offrire un'esperienza vasta e una storia indimenticabile che ancora oggi è universalmente riconosciuta come una delle più affascinanti del franchise. La prima avventura di Ezio Auditore vanta un Meta Score di 91 nella sua versione per PlayStation 3, il più alto della serie. L'unico che gli si avvicina è Assassin's Creed Brotherhood con 90, uscito nel 2010. Dopo questi due, nessun gioco della serie si è mai più raggiunto la soglia del 90.

E il più brutto? Dipende. Se vogliamo considerare tutti ma proprio tutti i giochi del franchise, inclusi quelli per mobile, allora il più brutto in assoluto è Assassin's Creed Memories, un titolo per iOS risalente al 2014 che mescola meccaniche da RPG e card game. Ha un Meta Score di 48, nessun esponente della saga è mai arrivato così in basso. Tra gli spin-off il peggiore è Assassin's Creed Chronicles: Russia, che ha raggiunto al massimo 62 su Xbox One. Nell'ambito della saga principale, invece, quello valutato peggio è Assassin's Creed Unity, che ha 72 su Xbox One e 70 su PC e PS4.

Potete consultare tutti i voti ricevuti dai giochi della serie a questo indirizzo. Chissà dove andrà ad inserirsi il futuro Assassin's Creed Mirage! Ora però mettiamo da parte i numeri e passiamo la palla a voi: fateci saper nei commenti quali sono, secondo la vostra esperienza, l'Assassin's Creed più bello e l'Assassin's Creed più brutto di sempre.