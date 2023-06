Quando pensiamo ai giochi più ardui in assoluto, è improbabile che ci venga in mente un Assassin's Creed. I titoli della serie di Ubisoft sono famosi per l'accuratezza storica, la lore sconfinata, i personaggi memorabili e molto altro, ma certamente non per il livello di sfida. Eppure, alcuni di essi non scherzano affatto in quanto a difficoltà.

Dunque, qual è l'Assassin's Creed più difficile in assoluto? Basandoci sulla nostra esperienza e sulle testimonianze reperibili in rete, l'impressione è che il più arduo in assoluto sia Assassin's Creed Unity. Purtroppo per Arno Victor Dorian, si tratta di un primato ben poco lusinghiero, poiché non è dovuto alle meccaniche di gioco, bensì ai numerosi problemi che affliggono la sua avventura. L'ambiziosissimo Unity è arrivato su PS4 e Xbox One in un'epoca in cui le due console non erano ancora state ben sviscerate dagli sviluppatori, dunque presenta numerosi inciampi grafici e, soprattutto, ludici. I problemi di gameplay, un sistema di combattimento claudicante e un discreto campionario di bug lo rendono piuttosto ostico. Assassin's Creed Unity è inoltre stato progettato per lasciare ai giocatori un buon margine di libertà durante le missioni, tuttavia la difficoltà di lettura di alcuni momento di gioco e i pochi indizi forniti infastidiscono piuttosto che appagare il giocatore.

Se escludessimo Unity e i suoi problemi, la palma di episodio più difficile andrebbe probabilmente ad Assassin's Creed 3. Rispetto ai suoi immediati predecessori, il terzo capitolo della serie si focalizza maggiormente sul combattimento, con dei nemici capaci di difendersi in maniera molto efficace negando a Connor, il protagonista, la possibilità di concatenare con facilità gli attacchi. Come se non bastasse, ci sono alcune sezioni con numerosi avversari a schermo, che possono risultare soverchianti per i giocatori meno abili o per coloro che non hanno ben assorbito le meccaniche di combattimento. Neanche le frequenti sezioni stealth scherzano in quanto a complessità.

Una menzione spetta anche ad Assassin's Creed Odyssey, il secondo episodio del nuovo corso action RPG. Durante la loro odissea nell'Antica Grecia, Kassandra ed Alexios possono imbattersi in boss e nemici ben più coriacei della media, finendo per essere facilmente ammazzati senza una buona preparazione. Lo scarso impatto delle meccaniche stealth e l'assenza degli assassini istantanei rendono i confronti con questi nemici inevitabili. Affrontare uno di loro con un livello inferiore di 1 o 2 unità è un'esperienza sconsigliabile ai giocatori meno abili, e non solo.

Al termine di questa breve rassegna, ci teniamo a precisare che siamo ben consci del fatto che il livello di difficoltà può risultare altamente soggettivo, dunque adesso passiamo la palla a voi: diteci nei commenti qual è, secondo voi, l'Assassin's Creed più difficile in assoluto!