Qual è l'Assassin's Creed che dura di più? Longevità a confronto

I giochi di Assassin's Creed, con i loro vastissimi open world, sono ricchi di cose da scoprire, personaggi da conoscere e missioni da completare. Per questo motivo sono in grado di catalizzare l'attenzione dei videogiocatori per molte, moltissime ore. Ma qual è il più lungo in assoluto? Se ve lo state chiedendo anche voi, siete capitati nel posto giusto.

La longevità di un videogioco è notoriamente un parametro difficile da quantificare. Certo, il numero di attività offerte, i confini dell'open world e la ricchezza della storia svolgono un ruolo fondamentale, ma l'approccio del videogiocatore è altrettanto importante. C'è chi preferisce immergersi totalmente nell'esperienza, guardandosi attorno ad ogni passo e assaporando ogni singolo aspetto del mondo di gioco, e chi invece preferisce andare dritto al sodo, completando la storia ed eleminando il boss di turno il prima possibile. E poi, ovviamente, ci sono le vie di mezzo.

Quindi, per rispondere alla domanda "Qual è l’Assassin’s Creed che dura di più?", ci siamo affidati ad HowLongToBeat, noto aggregatore che raccoglie le esperienze di molteplici videogiocatori per restituire una media quanto il più affidabile possibile. Emerge dunque che l'episodio della saga con la storia più lunga in assoluto è Assassin's Creed Valhalla. Secondo le testimonianze degli utenti, servono in media 60,5 ore per arrivare al termine dell'epopea di Eivor, che possono diventare 95 affrontando anche le missioni secondarie e ben 141 completando il gioco al 100%. Subito a seguire c'è Assassin's Creed Odyssey, la cui storia richiede un impegno medio di 45 ore. L'avventura di Kassandra e Alexios può tuttavia durare anche 84 ore per chi si cimenta nella missioni secondarie e addirittura 142 ore (una in più rispetto a Valhalla) per i completisti.

A seguire trovate i principali giochi della serie ordinati in base alla longevità:

Assassin's Creed Valhalla - Storia: 60,5 ore | Storia + Extra: 95 ore | Completisti: 141 ore

È interessante notare come, fino a raggiungere valori gargantueschi con il nuovo corso composto da Origins, Odyssey e Valhalla. Chissà dove andrà a posizionarsi Assassin's Creed Mirage, il prossimo capitolo della serie , ma preferiamo scoprirlo da soli quando arriverà finalmente sul mercato, se tutto va bene nel corso di quest'anno: Ubisoft lo ha annunciato nel 2023, ma la data di lancio non è ancora stata confermata.