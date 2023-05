Qual è l'Assassin's Creed con la mappa più grande?

Tra capitoli principali e spin-off, il cui numero complessivo è difficile da quantificare, la serie di Assassin's Creed ha permesso ai videogiocatori di visitare un'ampia varietà di mondi di gioco, tutti estremamente densi di dettagli e storicamente accurati, tanto da essere impiegati anche per fini educativi. Ma qual è il più vasto di tutti?

I mondi di Assassin's Creed sono diventati via via più grandi con il passare degli anni e l'avanzare delle tecnologie. I più estesi in assoluto, dunque, possono essere trovati nei capitoli più recenti della saga, che anche grazie all'introduzione di meccaniche come la navigazione hanno potuto espandersi a perdita d'occhio anche per mari ed oceani. Ubisoft non ha mai fornito una lista dettagliata con le dimensioni delle aree di gioco dei suoi videogiochi, dunque per rispondere alla domanda del titolo ci siamo affidati ad due fan della serie, che hanno effettuato dei calcoli direttamente in-game integrandoli con le informazioni reperite sui forum ufficiali della casa francese.

Dai video che hanno confezionato appositamente per lo scopo, emerge che la mappa più grande in assoluto può essere trovata in Assassin's Creed Odyssey, che tra mari e terre emerse si estende per 256 chilometri quadrati. Il dato scende ai comunque impressionanti 130 chilometri quadrati se si prendono in esame le sole superfici calpestabili. Seguono i Caraibi di Assassin's Creed Black Flag con 235 chilometri quadrati, l'Inghilterra di Assassin's Creed Valhalla con 120 chilometri quadrati (94 chilometri quadrati escludendo le acque) e l'Egitto di Assassin's Creed Origins con 92 chilometri quadrati (80 chilometri quadrati prendendo in esame solo le terre emerse). A seguire trovate la classifica completa:

Assassin's Creed Odyssey | Grecia 256 chilometri quadrati (130 chilometri quadrati le sole terre emerse)

Assassin's Creed Balck Flag | Caraibi 235 chilometri quadrati complessivi, oceano incluso

Assassin's Creed Valhalla | Inghilterra 120 chilometri quadrati (94 chilometri quadrati senza le acque)

Assassin's Creed Origins | Egitto 92 chilometri quadrati (80 chilometri quadrati senza le acque)

Assassion'ts Creed Rogue | Atlantico del Nord 70 chilometri quadrati complessivi, oceano incluso

Assassin's Creed Valhalla | Norvegia 22 chilometri quadrati (12 chilometri quadrati le sole terre emerse)

Assassin's Creed Syndicate | Londra 3,70 chilometri quadrati

Assassin's Creed Unity | Parigi 2,40 chilometri quadrati

Assassin's Creed 3 | Frontiera 1,41 chilometri quadrati

Assassin's Creed Brotherhood | Roma 1,41 chilometri quadrati

Assassin's Creed Revelations | Costantinopoli 0,94 chilometri quadrati

Assassin's Creed 3 | New York 0,93 chilometri quadrati

Assassin's Creed 2 | Venezia 0,37 chilometri quadrati

Assassin's Creed 2 | Firenze 0,3 chilometri quadrati

Assassin's Creed 1 | Damasco 0,13 chilometri quadrati

Sarà interessante scoprire dove andrà a piazzarsi Assassin's Creed Mirage con la sua Baghdad , anche se abbiamo il sospetto che. Non possedendo oceani e mari, non potrà certamente competere con i primi classificati, inoltre Ubisoft Bordeaux ha operato un ritorno alle origini della serie creando un'esperienza più contenuta con dinamiche da action adventure. Staremo a vedere!