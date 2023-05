Qual è l'Assassin's Creed più venduto e famoso?

Qual è il gioco di Assassin's Creed più venduto? Potrebbe sembrare una domanda banale con una risposta scontata (Assassin's Creed II direte voi) ma in realtà la risposta è molto più complessa del previsto.

Se parliamo di freddi numeri, il gioco di Assassin's Creed più venduto è Assassin's Creed IV Black Flag che ha raggiunto e superato quota 15 milioni di copie vendute, a seguire troviamo Assassin's Creed III con 12 milioni, Assassin's Creed Odyssey, Origins e Unity con dieci milioni ciascuno e Assassin's Creed 2 con nove milioni.

Come, il famosissimo Assassin's Creed 2 ha venduto meno di dieci milioni di copie? Sì, sebbene sia probabilmente il capitolo più celebre e amato della serie Ubisoft. C'è poi il caso di Assassin's Creed Valhalla che secondo i dati di Ubisoft ha raggiunto e superato quota 20 milioni di giocatori, attenzione però non si parla di unità effettivamente vendute ma di giocatori che hanno provato il gioco magari anche grazie ai servizi in abbonamento, senza però necessariamente acquistarlo.

Basandoci sui numeri possiamo dire quindi che Assassin's Creed 4 Black Flag è il gioco della serie più venduto (non a caso Ubisoft ha ripreso le meccaniche delle battagli navali per dare vita a Skull & Bones) mentre il più giocato è Assassin's Creed Valhalla, in mancanza di numeri più precisi sugli altri giochi della saga Ubisoft.