GTA 5: qual è l'auto più veloce in assoluto? Un fulmine!

Il numero di automobili disponibile in Grand Theft Auto V e GTA Online è decisamente ricco e variegato, arricchito sempre di più nel corso del tempo con l'aggiunta di nuove vetture tra aggiornamenti e nuove versioni della celebre opera Rockstar Games. Ed alcuni bolidi sanno essere davvero veloci.

Ma di preciso qual è l'auto più veloce di tutte nel quinto episodio di Grand Theft Auto? Stando ai dati aggiornati a settembre 2023, il primato spetta alla Weevil Custom, capace di raggiungere una velocità massima di 221.3 km/h (137.5 mph). Introdotta con l'Update 1.61 dell'agosto 2022, la Weevil Custom si ispira alla reale VW Beetle Rat Rod e può essere ottenuta in GTA Online modificando la regolare Weevil (che di base costa 870.000 dollari in-game) da Benny's Original Motor Works, spendendo la cifra aggiuntiva di 980.000 dollari.

La Weevil Custom ha superato il precedente primato della Ocelot Pariah, che con i suoi 136 mph è stata per cinque anni consecutivi la macchina più veloce disponibile. E con GTA 5 che ha compiuto 10 anni e Rockstar che sembra sempre più vicina a concluderne il supporto, è molto probabile che la Weevil Custom manterrà questo notevole primato.

Per concludere, curiosi di sapere perché in GTA 5 non ci sono bambini? Abbiamo provato a formulare alcune ipotesi.