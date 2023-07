Qual è il boss più difficile di Bloodborne? La Top 3!

Come ogni Action/RPG targato From Software che si rispetti, anche Bloodborne è noto per la sua difficoltà sopra la media, capace di mettere alle strette numerosi giocatori soprattutto grazie alle sue numerose Boss Fight talvolta brutali.

Ma qual è la più impegnativa della celebre esclusiva PlayStation 4? Vi elenchiamo i tre Boss più difficili di Bloodborne, provenienti dall'espansione The Old Hunters nota per aver introdotto le sfide più ardue dell'intero gioco: avete avuto difficoltà ad affrontarli?

Laurence il Primo Vicario

Boss opzionale di The Old Hunters, Laurence il Primo Vicario sa come rivelarsi terrificante già dall'inizio del combattimento per via del suo corpo in fiamme che può danneggiare facilmente il nostro cacciatore. Ma se la prima fase dello scontro è nel complesso gestibile, la seconda parte diventa una vera prova di resistenza, con il nemico diviso in due che si muoverà senza sosta lungo l'area di gioco lasciando scie di lava e sputando fuoco senza sosta. Soltanto armandosi di molta pazienza sarà possibile superare questa sfida infernale.

Ludwig

Un'altra delle battaglie più ardue del DLC, sebbene anche in questo caso il combattimento risulta gestibile con maggior semplicità durante la prima parte. La seconda fase vede Ludwig prendere il nome di Lama Sacra e dimostrarsi un temibilissimo avversario grazie ai suoi attacchi a lungo raggio ed ai suoi poteri arcani, con i quali può caricare la sua spada in modo così da infliggere colpi potenzialmente mortali. Non certo una passeggiata di salute.

L'Orfano di Kos

L'Orfano di Kos non è solo il boss finale di The Old Hunters, ma viene considerato da diversi fan dei Soulsborne come il più difficile mai proposto in questo tipo di giochi targati From Software. Il perché è resto detto: il nemico attacca senza tregua e senza pietà per tutto lo scontro mettendo immediatamente alle strette il giocatore, e può attaccare sia a corto che a lungo raggio rivelandosi una pericolosa minaccia in ogni momento. E nella seconda fase della battaglia la situazione peggiora ulteriormente, con l'Orfano di Kos che diventa ancora più aggressivo di quanto non fosse già prima. Ma una volta sconfitto, le soddisfazioni per essere riusciti a trionfare si riveleranno davvero uniche e sentite.

