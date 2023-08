Qual è il boss più difficile di God of War Ragnarok?

Come ogni altra avventura di Kratos, anche God of War Ragnarok vede il Fantasma di Sparta impegnato a combattere contro entità dai poteri divini. Il segugio infernale Garm, il dio del tuono Thor e il grande Odino sono solo alcuni degli avversari in questione, ma chi rappresenta la minaccia più grande nel videogioco di Santa Monica Studio?

Fra i vari boss presenti nell’esclusiva PlayStation (a tal proposito, ecco quali e quanti sono i boss di God of War Ragnarok), quello più arduo da battere è senz’altro Gna, ovvero la regina delle Valchirie che ha preso il posto di Sigrun. Colma di odio nei confronti di Kratos e Freya, questa macchina da guerra corrazzata attende entrambi nel regno di Muspelheim, a patto che si sia già conclusa la trama principale del gioco.



A rendere questo scontro opzionale così impegnativo, specie se affrontato ai livelli di difficoltà più elevati, è prima di tutto l’incredibile set di mosse che gli sviluppatori hanno messo in mano al nemico. Essendo infatti diversificati e proposti a sequenze alternate, gli attacchi di Gna risultano poco prevedibili e fulminei al punto da richiedere ottimi riflessi per essere parati o evitati. Nel caso ve lo steste chiedendo, uscire vincitori dallo scontro ricompensa i giocatori con un’armatura per Freya, una nuova evocazione runica e uno scudo estremamente forte.

Per concludere vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire quali sono le migliori abilità di God of War Ragnarok e i pezzi d’equipaggiamento più utili all’interno del gioco.