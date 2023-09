Qual è il boss più difficile di Sekiro Shadows Die Twice?

Pubblicato nel 2019, Sekiro Shadows Die Twice è tra i giochi più amati della storia FromSoftware, capace di conquistare il pubblico non solo per la sua bellezza scenica e per la cura risposta nel combat system, ma anche per il solo elevato grado di sfida, in particolare negli scontri con i brutali boss.

Dire dunque quale sia il boss più difficile di Sekiro non è compito semplice data la presenza di numerosi avversari davvero temibili, ma se proprio vogliamo nominarne uno la nostra scelta allora ricade su Isshin Ashina, il Maestro. Non è solo il boss finale dell'opera FromSoftware, ma si presenta in una versione più giovane ed ancora più violenta ed imprevedibile rispetto alla controparte anziana affrontata nel finale Shura.

Isshin ricorre ad un vasto parco mosse spesso arduo da anticipare e capace di infliggere enormi danni al Lupo, il nostro guerriero. Come se non bastasse, lo scontro è suddiviso in tre fasi che diventano un poco alla volta sempre più pericolose, e dove una sconfitta significa ricominciare lo scontro dall'inizio. E' lo scontro che spingerà il giocatore a dare sfoggio al 100% di tutto il talento affinato nel corso dell'intera avventura, attaccando, schivando ed effettuando parry con una cura maniacale ed impeccabile in modo così da avere la meglio sul feroce nemico. Non è un caso che Isshin il Maestro rientri tra le Boss Fight più difficili dei giochi FromSoftware, ma le soddisfazioni che regala una volta sconfitto sono davvero impagabili.

E voi cosa ne pensate? Diteci quale ritenete sia effettivamente il boss più difficile del gioco, Intanto Sekiro ha raggiunto le 10 milioni di copie distribuite: chissà se un seguito diverrà prima o poi realtà.