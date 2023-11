Qual è stato il primo boss nella storia dei videogiochi?

Guardando alla vastità del panorama videoludico, quella delle boss fight risulta essere una dinamica talmente ricorrente da poterla incrociare in giochi platform, metroidvania, GDR, sparatutto, survival horror e non solo. Vi siete però mai chiesti a quando risale esattamente il concetto di boss e qual è stato il primo gioco ad averne ospitato uno?

Era il 1974 quando Gary Whisenhunt e Ray Wood, entrambi studenti presso l'Università dell'Illinois e ferventi appassionati di Dungeons & Dragons, pensarono di sfruttare il sistema PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations) per scopi non strettamente accademici codificando la prima versione de The Game of Dungeons: un GDR di stampo roguelike passato poi alla storia col nome dnd che permetteva di creare un protagonista, addentrarsi nei recessi di un dungeon e affrontare minacce tratte dall’universo fantasy firmato Gygax e Arneson. L’esperienza in questione – che ricordiamo esserci pervenuta grazie ai prodigi dell’emulazione – si conclude col temibile Gold Dragon, ovvero il primo nemico nella storia dell’intero medium a godere di caratteristiche uniche quali una salute maggiorata.

Da allora il concetto di boss non ha mai smesso di ampliarsi e, cinque anni più tardi, appariva sdoganato anche in ambito arcade grazie allo shmup Astro Fighter di Data East: un cabinato a tema spaziale che, dopo un certo numero di stage, prevedeva l’entrata in scena di un alieno particolarmente agguerrito.

Per restare in tema di avversari formidabili, ecco cinque boss rimossi dai videogiochi perché troppo forti. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare una selezione di alcuni tra i boss videoludici più difficili in assoluto, dal Moon Lord visto in Terraria alla Emerald Weapon di Final Fantasy 7.