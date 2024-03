Qual è stato il primo brawler di Brawl Stars in assoluto mai esistito?

Al 2024 nel gioco di Supercell ci sono ben 60 brawler, ma sapete qual è il primo brawler di Brawl Stars? Vi anticipiamo che si tratta di un brawler che tutti, ma proprio tutti, avete usato almeno una volta.

Parliamo di Shelly, di fatto il primo brawler di Brawl Stars mai esistito, utilizzabile nel tutorial e nelle prime fasi del gioco per fare conoscenza con le principali meccaniche di gameplay. Shelly è un personaggio comune (come detto, viene sbloccato di default nel tutorial ed è l'unica scelta disponibile inizialmente) con caratteristiche di attacco e difesa non esaltanti, si difende bene invece per quanto riguarda la velocità, partendo da un punteggio di 770 e potendo raggiungere una velocità di 963 con Hypercharge.

Per quanto riguarda i punti salute, a livello 1 Shelly ha 3.700 punti e può arrivare ad un massimo di 7.400 a livello 11. Il range di attacco è pari a 7.67 mentre il tempo di ricarica dell'arma è di 1.5 secondi, con la possibilità di sparare un massimo di cinque colpi alla volta.

Un brawler quindi non particolarmente potente e che nelle fasi più avanzate del gioco viene spesso abbandonato a favore di altri brawler di Brawl Stars più forti e con abilità più incisive in battaglia.

