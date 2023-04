Qual è il nome della canzone di Joel in The Last of Us Parte 2?

Uno dei momenti più coinvolgenti e toccanti di The Last of Us Parte II è quando Joel impugna la chitarra per suonare e cantare ad Ellie una delle sue canzoni preferite: vi ricorda di quale brano si tratta?

Stiamo parlando di Future Days dei Pearl Jam, una canzone il cui testo è fortemente significativo per lo sviluppo di Joel e del suo rapporto con la giovane ragazza, divenuto uguale a quello che può esserci tra un padre e una figlia. Già le prime parole del brano ("If I ever were to lose you, I'd surely lose you") rappresentano di fatto quanto Ellie sia fondamentale per l'ex contrabbandiere, che in lei ha ritrovato l'amore paterno perso con la morte di sua figlia Sarah all'inizio del primo episodio della serie targata Naughty Dog.

La presenza di questo brano nel gioco ha tuttavia anche creato un piccolo paradosso temporale: come è possibile che Joel conosca Future Days se Lighting Bolt, l'album dei Pearl Jam che contiene la canzone, non è stato pubblicato prima del 15 ottobre 2013, dunque un mese dopo lo scoppio della pandemia di Cordyceps (l'Outbreak Day nell'universo di The Last of Us si verifica il 26 settembre 2013)? A risolvere il curioso giallo ci ha pensato il director Neil Druckmann in persona, spiegando su Twitter che Future Days è stata cantata live dai Pearl Jam mesi prima della sua pubblicazione ufficiale, riportando a sostegno della sua tesi il video Youtube di un concerto che l'iconica band ha tenuto il 19 luglio 2013. Mistero risolto, dunque.

Se volete scoprire altri dettagli sull'amato protagonista della serie, eccovi tre curiosità su Joel di The Last of Us. Scopriamo inoltre quanto ha venduto la serie di The Last of Us dalle sue origini su PS3 fino al 2023.