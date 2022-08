Tra i più importanti protagonisti della GamesCom 2022 è impossibile non fare il nome di Dead Island 2. L'opera firmata Dambuster Studios è tornata in scena dopo oltre 8 anni di assenza, e l'ha fatto con un trailer reso ancora più coinvolgente anche dall'accattivante colonna sonora scelta per l'occasione.

Qual è la canzone del trailer di Dead Island 2? Si tratta di Hollywood Swinging, uno dei più celebri brani di Kool & The Gang e parte del quarto studio album del gruppo, Wild and Peaceful del 1973; la canzone è stata poi pubblicata come l'anno seguente come singolo ottenendo un grande successo, piazzandosi al sesto posto nella Billboard Hot 100 del 1974. Non è inoltre la prima volta che il brano viene utilizzato in ambito videoludico: ha fatto parte anche della colonna sonora di Grand Theft Auto San Andreas, incluso nella stazione radio Bounce FM ed utilizzato come sottofondo per una delle più celebri missioni del titolo Rockstar (la sfida di ritmo a bordo della Lowrider).

Hollywood Swinging è stata usata per il cinematic trailer di Dead Island 2, ma anche il gameplay trailer del gioco ha goduto di un proprio sottofondo d'autore: Drive North, composto da SWMRS. Entrambe le musiche hanno messo in risalto lo stile scanzonato e sopra le righe dell'opera prodotta da Deep Silver, rendendo la nuova presentazione ancora più coinvolgente.

Ricordiamo inoltre che sappiamo già quando esce Dead Island 2, in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra prova di Dead Island 2, dove abbiamo raccolto le nostre impressioni sul lavoro svolto finora da Dambuster Studios.