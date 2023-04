Qual è la carta Pokémon più costosa di tutte? Non è Charizard del set base!

Se avete letto la nostra anteprima del GCC Pokémon di nona generazione vi sarà sicuramente tornata la voglia di collezionare le carte degli amati mostriciattoli tascabili di Game Freak. Qualcuno, magari potrebbe essere tentato di "riesumare" la vecchia collezione alla ricerca di carte rarissime. Ma qual è la carta Pokémon più costosa di tutte?

In molti potrebbero puntare sull'ormai mitologico Charizard del set base del 1999 (negli Stati Uniti e in Europa, in Giappone arrivò invece nel 1996). Una buona ipotesi, ma sarebbe sbagliata. Il Charizard foil che tutti considerano la carta più rara dell'intero GCC Pokémon è in realtà la seconda carta più costosa di tutto il Gioco di Carte Collezionabili, con un prezzo medio di 420.000 Dollari in versione "gradata" PSA 10 (se non sapete cosa significhi, potete dare un'occhiata alla nostra guida al grading delle carte collezionabili). Ebbene, la carta più rara di tutte è il Pikachu Holo in versione "Illustrator": si tratta di una carta che definire rara sarebbe riduttivo, perché non è mai stata pubblicata come parte di un set di espansione, di un mazzo precostruito o di un altro prodotto. Lo speciale Pikachu è stato distribuito solo ai vincitori di un concorso di disegno giapponese negli anni Novanta, e oggi si stima che ne esistano solo 20 unità in tutto il mondo. Molto più basso è il numero dei Pikachu Illustrator in perfette condizioni: per quanto ne sappiamo, infatti, al mondo esiste solo una carta simile. Un prodotto più unico che raro - letteralmente - il cui prezzo ad una recente asta si è attestato sui 6.000.000 di Dollari. Sfortunatamente, per il momento, la tanto ambita carta non sembra essere in vendita. Completa il podio, appena sotto Pikachu Illustrator e Charizard, il Blastoise Galaxy Star Holo della Commission Presentation del 1998. Anche in questo caso, si tratta di una carta mai rilasciata al pubblico, creata da Wizards of The Coast in un numero molto limitato di copie da sottoporre a Nintendo come "demo" per ottenere i diritti occidentali del GCC Pokémon. La carta, oggi, vale circa 360.000 Dollari all'asta.