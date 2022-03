Qual è la carta Pokémon più rara al mondo in assoluto?

Da oltre due decenni le carte Pokémon sono un fenomeno di culto tra gli appassionati degli iconici mostri tascabili di casa Nintendo. Che si tratti di giocare in maniera competitiva creando mazzi sofisticati, o semplicemente collezionare, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon diventa sempre più grande ogni anno.

La pubblicazione di nuove espansioni procede a ritmo sostenuto, andando di pari passo con ogni nuova Generazione e l'uscita sul mercato dei nuovi giochi della serie videoludica. Il numero di carte complessive è talmente enorme, tra nuovi set, promo e ristampe, che è quasi impossibile fare una conta esatta di quante ne esistono al mondo. Tuttavia, a livello globale possiamo almeno sapere qual è la carta Pokémon più rara e costosa in circolazione.

Questo incredibile primato spetta a Pikachu Illustrator, un rarissimo esemplare olografico prodotto in pochissime quantità: ne esistono solo 41 esemplari in tutto il mondo, date come premio dalla rivista giapponese CoroCoro in seguito ad un contest artistico. Il valore della figurina è tale da essere stato venduto per la bellezza di 900.000 dollari ad un'asta tenutasi nel febbraio del 2022.

Si tratta di una creazione speciale anche per altre ragioni: è l'unica carta ad essere denominata "Illustrator" anziché il consueto "Trainer" (in Italia sono note come "Carte Addestramento"), contribuendo così a renderla un pezzo incredibili ed ambitissimo da tutti i più appassionati e facoltosi collezionisti. A tal proposito, di recente una persona ha speso 125mila dollari per una carta Pokémon di Magikarp estremamente rara. Vi ricordate invece quando sono uscite le carte Pokémon in Italia?