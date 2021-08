Qual è la carta più rara di Yu-Gi-Oh e quanto vale?

Sin dal 1996, anno del loro debutto, le carte Yu-Gi-Oh! spopolano in tutto il mondo con il continuo arrivo di nuove espansioni che offrono agli appassionati l'occasione per espandere sempre di più le loro collezioni. Esattamente come Pokémon e Magic, anche Yu-Gi-Oh! si può quindi annoverare tra i trading card game più popolari di tutti i tempi.

Vi siete mai chiesti qual è la carta più rara di Yu-Gi-Oh!? Questo imponente primato spetta alla Tournament Black Luster Soldier, non solo la carta più rara ma anche tra le più costose in assoluto. Il motivo dietro la sua estrema rarità è dato dal fatto che era stata data come premio in occasione del primissimo torneo di carte Yu-Gi-Oh! di tutti i tempi, svoltosi in Giappone nel 1999. Motivo per cui, di conseguenza, la carta non fa parte di nessun set uscito nel corso degli anni.

Diversi anni dopo la vittoria, nel 2013 il vincitore della Tournament Black Luster Soldier ha deciso di metterla in vendita al prezzo da capogiro di 10 milioni di dollari. Una cifra sbalorditiva, tuttavia la carta non è mai stata venduta a tale prezzo, con il venditore che si sarebbe quindi "accontentato" di venderla per 2 milioni di dollari. La sua natura speciale e il suo enorme valore hanno così reso la Tournament Black Luster Soldier la carta più rara del mondo.

Nel frattempo Konami ha svelato i nuovi card game di Yu-Gi-Oh!, denominati Master Duel, Rush Duel e Cross Duel.