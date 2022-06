Qual è il cognome di Ellie in The Last of Us?

Ellie è entrata velocemente nell'immaginario collettivo degli appassionati PlayStation. La giovanissima ragazza introdotta in The Last of Us riveste il ruolo di protagonista principale in The Last of Us Parte II, dove compare in una versione più matura e che ha fatto tesoro delle difficili esperienze vissute negli anni precedenti.

Sono tante le curiosità che circondano il celebre personaggio creato da Naughty Dog (ad esempio, cosa significa il tatuaggio di Ellie in The Last of Us Parte 2?), ed una in particolare fa discutere i giocatori da sempre: qual è il cognome di Ellie? Ufficialmente nei giochi non viene mai citato, tuttavia nel manuale della versione giapponese di The Last of Us viene riportato Ellie Williams come nome completo. Un indizio in tal senso proviene da Left Behind, il DLC del primo gioco tutto incentrato sulla ragazza, che in una sequenza la si vede scrivere a mano il suo cognome, seppur non inquadrato dalla telecamera. Sembra che Ellie stesse scrivendo un nome composto da 8 lettere, lasciando intendere che possa trattarsi proprio di Williams.

La conferma definitiva l'ha finalmente data, molti anni dopo, lo stesso creatore della serie, Neil Druckmann: attraverso Twitter, lo scrittore e director dei due The Last of Us ha confermato che Williams è effettivamente il cognome di Ellie, rivelando inoltre che è stato scelto come omaggio a Ken e Roberta Williams, fondatori di On-Line Systems divenuta poi nota come Sierra Entertainment.

