Qual è il cognome di Super Mario? Conferme e smentite negli anni

Sulle origini di Super Mario ci sono ben pochi segreti: nato dalla mente creativa di Shigeru Miyamoto, dopo il debutto in Donkey Kong dove non aveva ancora un'identità ben definita, il nostro eroe finisce con il divenire un idraulico di origini italiane specializzato in tubi e principesse da salvare.

Ma con un background così "umano" sorge spontaneo chiedersi: qual è il cognome di Super Mario? Ufficialmente Nintendo non ha mai rivelato o confermato l'esistenza di un cognome per il suo personaggio più rappresentativo, tuttavia se chiami i tuoi giochi "Mario Bros." e "Super Mario Bros.", implicitamente stai già dicendo che il tuo eroe e suo fratello Luigi si fanno chiamare i "Fratelli Mario".

Che quindi il cognome del baffuto personaggio sia davvero "Mario"? L'ipotesi era stata smentita nel 1989 in un'edizione della trasmissione statunitense Inside Edition dedicata alla serie Nintendo, ma nulla più si è detto su un possibile cognome ufficiale. Una prima, possibile svolta arriva nel 1993, anno in cui esce nelle sale cinematografiche il film live-action dedicato alla serie, dal titolo omonimo di Super Mario Bros. Proprio qui viene rivelato che Mario e Luigi si chiamano effettivamente "Mario Mario" e "Luigi Mario". Tuttavia, complice forse anche l'accoglienza fortemente negativa di critica e pubblico ricevuta dalla pellicola all'epoca, l'ipotesi è stata fatta cadere senza ulteriori approfondimenti. Ad essere certo è che nessuno dei videogiochi e spin-off dedicati alla mascotte della Grande N ha mai ripreso l'idea lanciata dal film.

Il dibattito si fermerà fino al 2000, anno in cui Prima pubblica la guida strategica ufficiale dedicata a Mario Party 2 per N64: qui appare nuovamente il nome completo "Mario Mario". Situazione analoga anche nel 2003: è di nuovo una guida ufficiale di Prima a tirare fuori il famigerato cognome, questa volta associato a Mario & Luigi: SuperStar Saga per GBA. Il problema è che nei due videogiochi nessun testo e nessun personaggio si riferisce al protagonista con questo nome, cosa che potrebbe lasciare quindi intendere una svista degli autori delle guide oppure uno scherzo. A rincarare la dose al San Diego Comic-Con 2012 ci ha pensato Charles Martinet, doppiatore ufficiale del nostro eroe che, alla domanda di un fan sul suo cognome, ha risposto "Mario Mario".

Ma cosa hanno detto i maggiori rappresentanti Nintendo nel corso degli anni? In un'intervista con Game Informer del 2012, Miyamoto dichiara che Mario e Luigi non hanno cognome: "Proprio come Mickey Mouse [Topolino, ndr] non ha davvero un cognome, così Mario è davvero solo Mario, e Luigi è davvero solo Luigi". Pensiero condiviso anche dall'allora presidente Nintendo, Satoru Iwata. Tuttavia nel 2015, un paio di mesi dopo la scomparsa di Iwata, Miyamoto torna sui suoi passi e, durante le celebrazioni per il 30° anniversario della serie in Giappone, conferma questa volta che sì, il cognome di Mario è davvero "Mario".

A meno di ennesimi ripensamenti in futuro, Mario Mario è il nome completo dell'amatissimo personaggio, anche se finora mai è stato citato nei giochi che lo vedono protagonista. A tal proposito, per restare aggiornati sulle ultime novità relative alla serie, leggete la nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury e continuate con noi a celebrare i 35 anni di Super Mario con un viaggio nei ricordi.