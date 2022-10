Qual è la collezione di videogiochi più grande del mondo?

Fin dagli albori dell'industria videoludica, oltre al piacere di intrattenersi con gli innumerevoli giochi prodotti ogni anno, esiste per una consistente fetta di appassionati anche la gioia di collezionare le copie fisiche dei propri titoli preferiti, soprattutto se in edizioni limitate o particolarmente rare degli stessi.

Quello che per molti risulta essere niente più di un piacevole hobby, per alcuni si trasforma invece nella volontà di accumulare il maggior numero possibile di opere videoludiche di ogni epoca, tipologia e piattaforma per pura passione. Tra queste persone spicca in particolare un videogiocatore texano di nome Antonio Romero Monteiro, il quale nel corso degli anni è riuscito ad accumulare l'incredibile numero di più di 20.000 titoli, una cifra straordinaria che gli ha permesso di ottenere il Guinness World Record per la collezione di videogiochi più grande del mondo.

Per raggiungere questo risultato, Monteiro ha recuperato migliaia di titoli provenienti da generazioni e piattaforme molto diverse tra loro (compresi ben 1.800 giochi per Playstation 2 e 500 per Xbox One) ed è riuscito ad includere anche parecchi pezzi che risultano rari e molto difficili da trovare (a tal proposito, sapete quali sono i giochi più rari e costosi del mondo?), che aumentano esponenzialmente il valore economico di una collezione come la sua.

Proprio per mantenere intatto il valore di tutti questi titoli, Monteiro dovrà trattarli con ogni riguardo, a differenza di quanto fatto mesi fa da una madre che ha buttato per errore una collezione di videogiochi dal valore di 500.000 dollari, di proprietà del figlio.