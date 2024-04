Qual è la console più brutta di sempre? Un vero orrore estetico

Talvolta anche l'occhio vuole la sua parte, e una console che si presenta bella da vedere esteticamente può essere un motivo per esporla con orgoglio e in bella vista nella propria postazione di casa. Ma nel corso del tempo non sono mancate piattaforme non esattamente spettacolari da vedere, anzi.

Certi sistemi non erano esattamente il massimo da vedere: si pensi all'Xbox One e la sua forma più simile a un grosso videoregistratore, oppure alla versione americana del Super Nintendo che sembrava più un giocattolo fragile che una piattaforma da gioco. Anche il design di PlayStation 5 ha creato spaccature nei fan, tra chi ne apprezza il particolare stile e chi invece lo ritiene fuori luogo.

Ma se dovessimo trovare la console più brutta mai vista, esteticamente parlando, forse un nome che primeggia su tutti c'è: il Virtual Boy di Nintendo, divenuto realtà nel 1995. Classificato come una console portatile, il Virtual Boy sembrava quanto più lontano possibile da questo concetto: si presentava con una forma piuttosto agghiacciante e con la necessità di essere montato su un cavalletto per restare stabile e permettere di giocare. La forma complessiva sembrava più una creatura mostruosa e deforme che una piattaforma per videogiochi, che tutto faceva tranne che invogliarti a giocarci.

Del resto oltre ad essere brutto esteticamente rendeva anche straziante da usare: era necessario inserire gli occhi all'interno del dispositivo per giocare, assumendo posizioni scomode e forzate che rendevano difficile mantenere la concentrazione sul lungo termine. Si tratta di una delle console più sfortunate di sempre a livello commerciale, ma considerato il suo design, la sua scomodità ed i pochissimi giochi pubblicati non sorprende che si sia trattato del maggior fallimento hardware di Nintendo.

Di recente il Virtual Boy è tornato alla ribalta con un Pesce d'Aprile a tema Virtual Boy Pro. Meno male che, appunto, si è trattato solo di uno scherzo.

