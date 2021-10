Era il 1983 quando Nintendo lanciò sul mercato giapponese la sua prima console casalinga, il Famicom, noto in occidente come il NES. Da allora molte altre piattaforme casalinghe e portatili hanno fatto il loro esordio rendendo la casa di Kyoto una delle più importanti realtà videoludiche, forti ancora oggi.

Se è vero che nel corso del tempo non sono mancati i flop commerciali (si pensi allo sfortunato Wii U o al fallimentare Virtual Boy), numerose produzioni della Grande N hanno registrato dati di vendita impressionanti. Sapete qual è la console Nintendo più venduta di sempre? Tale primato spetta al Nintendo DS: le diverse versioni del sistema portatile a doppio schermo hanno venduto in totale oltre 154 milioni di unità, numeri da capogiro che vanno oltre a qualunque altra produzione hardware del colosso giapponese mai realizzata. L'accoppiata Game Boy/Game Boy Color, ad esempio, arriva subito dopo con "soli" 118 milioni di sistemi venduti. I dati registrati dal DS la rendono inoltre la seconda console più venduta della storia, dietro solo alla PlayStation 2 di casa Sony.

Tra le piattaforme domestiche, invece, il primato spetta a Wii con le sue 101 milioni di unità. La lista dei migliori giochi per Nintendo Wii dimostra anche come la console pensata per fare colpo sulle famiglie abbia avuto anche tante produzioni memorabili rivolte a un pubblico di giocatori appassionati. In molti tuttavia ipotizzano che Nintendo Switch supererà le vendite di Wii, tra cui anche il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa. Il sistema ibrido è al momento ad 89 milioni, ma il suo ciclo vitale è ancora in corso e l'arrivo del modello OLED potrebbe dare un'ulteriore spinta ai risultati commerciali nel prossimo futuro.