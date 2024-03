Qual è la console PlayStation più pesante? Guerra tra macigni!

Dalle origini ad oggi, le console PlayStation si sono presentate con forme e dimensioni sempre differenti variando di conseguenza anche il loro peso. E tra le piattaforme di casa Sony troviamo alcune delle più pesanti mai viste nella storia videoludica.

Sapete qual è la console PlayStation più pesante di tutte? Anzitutto ecco di seguito il peso di ogni singolo sistema messo in commercio da Sony fino ad oggi:

PS1 - 1.4 kg

PSOne - 550 grammi

PS2 - 2.1 kg

PS2 Slim - 900 grammi

PS3 - 5 kg

PS3 Slim - 3.2 kg

PS3 Super Slim - 2.1 kg

PS4 - 2.76 kg

PS4 Slim 2.1 kg

PS4 PRO - 3.3 kg

PS5 - 4.5 kg

PS5 Digital - 3.9 kg

PS5 Slim - 3.9kg

PS5 Slim Digital - 3.4kg

Con la bellezza di cinque chilogrammi a trionfare è il modello originale di PlayStation 3, che all'epoca della sua uscita tra il 2006 e il 2007 in tutto il mondo impressionò anche per quanto fosse pesante rispetto agli standard delle piattaforme di allora. Le successive revisioni hanno notevolmente snellito il terzo sistema casalingo di Sony (a tal proposito, ecco qual è il miglior gioco PS3), che con la successiva PlayStation 4 si è tenuta molto più leggerà già dal primo modello distribuito nel 2013.

Con PlayStation 5 si è però tornati di nuovo nei ranghi dei pesi massimi, con la versione base munita di lettore ottico dal peso non troppo distante dalla prima PS3. E con i successivi modelli Slim la situazione in verità non è migliorata così tanto!

Parlando dell'attuale console Sony, ricordate qual è stato il primo gioco annunciato per PS5?

