Qual è stata la prima console portatile con cartucce intercambiabili stile Game Boy?

Se è vero che il Game Boy di Nintendo ha contribuito a sdoganare le console portatili a cartucce e renderle popolarissime dopo il boom dei Game & Watch, è altrettanto vero che già alla fine degli anni '70 le console portatili erano una realtà, grazie all'uscita del Microvision di MB.

All'epoca Milton Bradley Company era impegnata nel settore dei giochi da tavolo ma stava sperimentando anche con videogiochi e giochi elettronici. Al 1979 risale come detto il lancio del Microvision, di fatto considerata la prima console portatile a cartucce della storia.

Ideato da Jay Smith (a sua volta papà del Vectrex nei primi anni '80), il Microvision era un involucro di plastica con alcuni pulsanti e un paddle, nel quale inserire le cartucce, a loro volta equipaggiate con microprocessore e schermo LCD da 16x16 pixel. Di fatto quindi il cuore del Microvision erano le cartucce stesse dal momento che la console non disponeva di una CPU propria o di un display.

Una idea piuttosto particolare che ha aiutato a contenere i costi di produzione: il primo anno è un successo con otto milioni di dollari di fatturato, già nel 1981 però MB abbandona il supporto al Microvision dopo aver lanciato una manciata di giochi tra cui Block Buster, Bowling, Forza 4, Flipper, Star Trek Phaser Strike e Sea Duel.

Ad oggi purtroppo trovare un Microvision in buone condizioni non è semplice dal momento che la tecnologia utilizzata era piuttosto rudimentale e non di ottima qualità. La plastica tendeva a scricchiolare dopo poco tempo, gli schermi LCD si danneggiavano facilmente e i circuiti delle cartucce erano soggetti a ossidazione e ruggine.

Microvision resta però un oggetto decisamente interessante e sicuramente avanti di almeno un decennio rispetto ai suoi tempi, tanto è vero che il concetto di cartucce intercambiabili nei giochi portatili trovò terreno fertile solo dalla fine degli anni '80 con il lancio del Game Boy.