Il 2020 in ambito videoludico è stato un'annata importante, in particolare per l'inizio della nuova generazione di console partito alla fine dell'anno con uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel mentre PS4 e Xbox One hanno visto l'uscita dei loro ultimi classici e la Switch ha continuato a macinare grandi numeri di vendita.

A tal proposito, sapete qual è stata la console più venduta nel 2020 in tutto il mondo? È proprio la console ibrida di Nintendo ad aver dominato il mercato durante gli scorsi 12 mesi: già a settembre 2020, infatti, Switch aveva venduto un totale di 15.6 milioni di unità nel corso dell'anno, un dato del 65% più elevato rispetto ai risultati combinati di PS4 e Xbox One (che nel 2020 sono entrate nel loro settimo anno di commercializzazione). Switch ha continuato a macinare importanti dati anche negli ultimi mesi del 2020, divenendo la console più venduta anche per il mese di dicembre, come confermato in un report dell'NPD, istituto di ricerche di mercato operativo negli Stati Uniti.



Considerato il successo apparentemente inarrestabile sin da quando ha esordito nel marzo del 2017, per un analista Switch diverrà la console più venduta di sempre superando PS2. Andrà davvero così?Impressionanti comunque anche i numeri raggiunti da PlayStation 5: 4.5 milioni di PS5 sono state distribuite nel 2020, una cifra importante se si pensa che il sistema next-gen di Sony è uscito a novembre 2020.