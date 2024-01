Qual è la console più venduta in assoluto nel 2023?

Il 2023 è stato un anno molto importante per l'industria videoludica, grazie all'uscita di tantissime produzioni di spessore su ogni piattaforma. Ma per quanto riguarda il mercato console sappiamo con esattezza qual è stata la console più venduta in assoluto durante lo scorso anno?

A trionfare è PlayStation 5, che nel corso del 2023 ha raggiunto quota 22,5 milioni di console distribuite, più di ogni altro concorrente sul mercato. Grazie agli ultimi 12 mesi di grande successo, PS5 è a 50 milioni di unità vendute confermandosi così un altro grandissimo successo per Sony in ottica hardware.

Le altre piattaforme sono invece molto più indietro. Nintendo Switch inizia a risentire del calo fisiologico dopo quasi 7 anni di commercializzazione (è stata distribuita per la prima volta nel marzo del 2017): nel 2023 Nintendo Switch ha piazzato circa 16 milioni e mezzo di unità, in calo del 18% rispetto a quanto registrato nel 2022 ma in ogni caso un ottimo risultato per un sistema che ormai si porta già diversi anni sulle spalle.

Per quanto riguarda Xbox Series X/S, infine, Microsoft ha distribuito in totale 7,6 milioni di console nel corso del 2023, registrando così un calo del 15% rispetto ai numeri ottenuti un anno prima.