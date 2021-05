Qual è stata la prima console per videogiochi della storia?

Oggi abbiamo console all'avanguardia, tecnicamente impressionanti e in grado di offrire anche interessanti sperimentazioni. PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch rappresentano presente e futuro degli odierni videogiocatori. Ma sapete qual è stata la prima console di videogiochi della storia?

Per scoprire la risposta bisogna tornare molto indietro nel tempo, addirittura di quasi 50 anni. Era infatti il settembre del 1972 quando il Magnavox Odyssey fece il suo esordio sul mercato, divenendo la prima console da videogiochi casalinga di tutti i tempi. A disegnarla fu Ralph Baer, che già nel 1966 aveva concepito le prime idee per una simile produzione, facendosi aiutare da alcuni abili colleghi a sviluppare i primi prototipi nell'arco dei tre anni successivi. Uno di questi, il settimo prototipo noto come "Brown Box", venne mostrato a diversi produttori nel tentativo di trovare qualcuno interessato a sviluppare completamente il progetto. La svolta arriverà nel 1971, quando la Magnavox, convinta dal lavoro di Baer e dei suoi soci, si decide a produrre l'Odyssey.

L'Odyssey consisteva in una grossa scatola bianca, nera e marrone che si poteva collegare al televisore, mostrando sullo schermo dei puntini bianchi su uno sfondo completamente nero. I controller erano di forma rettangolare con delle rotelline poste ai lati per muovere questi punti. Per giocare era necessario porre sopra lo schermo delle coperture in plastica trasparente raffiguranti diversi tipi di giochi: a seconda di quale tipo di "gioco" veniva sovrapposto allo schermo, i puntini bianchi andavamo mossi con il controller a seconda delle regole selezionate. Un'impostazione estremamente primitiva, ma per l'epoca davvero sorprendente. Anzi, uno dei giochi dell'Odyssey, basato sul ping pong, diventerà la fonte d'ispirazione per Atari nella produzione di uno dei videogiochi più importanti di ogni epoca: Pong, uscito nel novembre del 1972.

L'Odyssey arriverà nel Regno Unito nel 1973, per poi diffondersi in tutta Europa l'anno successivo. Il suo ciclo vitale sarà di 3 anni, con la produzione interrotta nel 1975 dopo aver venduto 350.000 unità complessive. Negli anni successivi arriveranno molte altre versioni della console, tra cui il Magnavox Odyssey 2 nel 1978.

Altri tempi, molto lontani rispetto a quelli odierni, dove i videogiochi sono ormai ben radicati nella cultura mondiale come una delle principali fonti d'intrattenimento. Per approfondire le vostre curiosità, ecco inoltre quali sono le console più vendute di sempre, ed ecco anche quali sono le console più sfortunate della storia.