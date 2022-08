Qual è la console per videogiochi più venduta della storia?

Tra PlayStation, Xbox e le console Nintendo, molte sono state le console per videogiochi che nel corso degli anni hanno avuto grande successo, influenzando e plasmando l'industria videoludica negli anni a venire. Tutte, in misura diversa, hanno conquistato il pubblico: ma qual è la console più venduta di sempre?

A detenere il primato per console più venduta in assoluto è PlayStation 2 con 157.68 milioni di copie piazzate in tutto il mondo. Un successo clamoroso per la macchina da gioco giapponese, testimoniato con un primo posto da cui non è stata ancora scalzata dopo ben 22 anni dalla sua uscita.



Comunque il secondo posto è a soli 3 milioni di unità vendute, ed è di Nintendo DS con 154.9 milioni; sul gradino più basso del podio troviamo un'altra grande console portatile della casa di Kyoto: il Game Boy, 118.69 milioni (a riguardo, sapete quanti giochi sono usciti per Game Boy?)

E per quanto riguarda gli altri contendenti? Ecco il resto della classifica, a partire dal quarto posto:

PlayStation 4 (117.2 milioni)

Nintendo Switch (107.21 milioni)

PlayStation (102.5 milioni)

Nintendo Wii (101.64 milioni)

PlayStation 3 (87.41 milioni)

Xbox 360 (85.8 milioni)

Game Boy Advance (81.51 milioni)

PlayStation 2 resta una corazzata probabilmente imbattibile anche se c'è da dire che negli ultimi anni,, a differenza di quanto accaduto a PS3 e Xbox 360.