Qual è il controller più costoso di sempre? Esiste un DualShock da 13.000 dollari

I controller sono i nostri fidati compagni che su console e PC svolgono l'essenziale ruolo di mediatori tra l'utente e il videogioco. Nel corso degli anni decine di modelli sono apparsi sul mercato, a volte in forme particolarmente strambe e rare: qual è il controller più costoso al mondo?

Al primo posto della classifica per controller più caro di sempre c'è un joypad creato artigianalmente da uno YouTuber, Linus Sebastian, che ha placcato in oro un controller di Xbox Series X/S. Si tratta di un prodotto chiaramente non disponibile all'acquisto, ma il cui valore ammonta a circa 87mila dollari.

Scendendo nella classifica, al secondo posto troviamo un controller di Xbox 360, anch'esso in oro. Questa volta però si tratta solamente di una colorazione voluta da Microsoft, e non di vero materiale prezioso. In ogni caso, ad oggi è uno dei dispositivi più rari in assoluto e con una quotazione che si aggira sui 36mila dollari.

Concludiamo il podio con un Dualshock 4 in edizione limitata. Si tratta di un joypad realizzato in collaborazione con Friday the 13th, e la cui estetica ricalca l'iconico design della maschera di Jason, anch'essa inclusa nella confezione originale. Ad oggi la valutazione di questo oggetto è sui 13mila dollari.

Ma a proposito di controller, Sony ha recentemente svelato una versione pro del DualSense: ecco quando esce e quanto costa il DualSense Edge per PS5. Volete invece quali sono stati i videogiochi più costosi di sempre da sviluppare?