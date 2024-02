Qual è stato il primo controller senza fili? Torniamo indietro di 40 anni

Oggi siamo abituati ai vantaggi dei controller senza fili, divenuti lo standard per qualunque piattaforma in commercio e senza dubbio molto più comodi rispetto ai vecchi pad che dovevano essere necessariamente attaccati alla console. Ma di preciso qual è stato il primo controller wireless di tutti i tempi?

Verrebbe da pensare a tempi non troppo distanti nel tempo come ad esempio il 2002, anno in cui Nintendo iniziò a distribuire il controller senza fili WaveBird per il suo GameCube (già che ci siamo ricordiamo quali sono i migliori giochi per Nintendo GameCube). Ma in verità bisogna guardare ancora più lontano, precisamente all'estate del 1983: in quell'anno Atari mise in vendita l'Atari CX-42 per il suo Atari 2600, quello che potremmo definire a tutti gli effetti come il primo controller senza fili della storia videoludica.

Il particolare pad si presentava nel design del tutto uguale al regolare controller standard della console, ma con sensori al posto dei fili per collegarsi alla piattaforma. Era tuttavia necessario anche un apposito ricevitore indipendente che consentisse all'Atari CX-42 di collegarsi all'Atari 2600 e funzionare correttamente. Magari per questo motivo potrebbe non essere il massimo della comodità, ma per trattarsi della prima metà degli anni '80 si trattava comunque di una tecnologia sorprendente, destinata in futuro a divenire una certezza per tutti i videogiocatori.

