Qual è il Dark Souls più bello in assoluto: il primo, secondo o terzo?

Tra le varie serie create da From Software nel corso della sua storia, la trilogia di Dark Souls occupa un posto speciale nel cuore degli appassionati di tutto il mondo, rimasti colpiti non solo dalla difficoltà elevata e stimolante dei tre giochi, ma anche dai loro evocativi mondi di gioco e la profonda lore che li caratterizza.

Ma qual è il miglior Dark Souls mai realizzato? Andando ad esaminare la critica, scopriamo che la lotta è davvero molto serrata, considerato che i tre giochi hanno ricevuto valutazioni decisamente alte e molto vicine tra loro. Per gli addetti stampa è comunque Dark Souls II il miglior capitolo della trilogia, con una media di 91 su Metacritic per ogni versione (PlayStation 3, Xbox 360 e PC). L'edizione completa e ritoccata del secondo capitolo, intitolata Scholar of the First Sin, raggiunge invece una media di 87 su PS4, e di 89 su Xbox One.

Il picco massimo raggiunto sia dal primo Dark Souls che da Dark Souls III è invece 89, sottolineando quindi l'elevata qualità generale della serie firmata From Software. La Remastered del primo episodio, infine, ha una media massima di 86 in versione Xbox One.

La "vittoria" del secondo capitolo può cogliere un po' di sorpresa i fan che, al contrario, hanno sempre avuto pareri discordanti sul gioco (l'unico tra l'altro a non essere diretto da Hidetaka Miyazaki) in relazione a quanto fatto sia con il terzo gioco che con il primo. Quest'ultimo viene solitamente indicato come il più amato dai giocatori, merito della sua lore più profonda e dell'altissima qualità di level design e scontri con i boss.

