La trilogia di Dark Souls firmata From Software è passata alla storia non solo per aver consolidato e perfezionato il nuovo modo di intendere i giochi di ruolo d'azione visto in Demon's Souls, ma anche per aver offerto mondi di gioco evocativi, musiche coinvolgenti e una lore ricchissima di sfumature.

Ma soprattutto, i Dark Souls sono noti per la loro elevata difficoltà, un tratto distintivo delle produzioni From Software che caratterizza anche altre popolari opere dello studio giapponese quali Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice e il più recente Elden Ring. Viene quindi spontaneo chiedersi qual è il Dark Souls più difficile della serie.

E' bene anzitutto sottolineare che tutti e tre i giochi risultano ben più impegnativi della media, non distaccandosi troppo tra loro in termini di sfide da affrontare e ostacoli da superare. In ogni caso, la maggior parte degli appassionati del franchise ritengono che sia proprio il primo Dark Souls l'episodio più difficile della trilogia, e non solo per il suo approccio all'apparenza più punitivo rispetto ai due seguiti: il primo gioco, infatti, si rivela duro anche per la mancanza di alcune piccole semplificazioni introdotte in seguito, come ad esempio il fast travel subito disponibile e verso tutti i falò sbloccati e una maggiore accessibilità nella progressione dei personaggi e dei relativi potenziamenti ad armi ed armature.

Come detto, però, sia Dark Souls II (in particolare l'edizione aggiornata Scholar of the First Sin) che Dark Souls III non sono comunque troppo distanti e, anzi, richiederanno anch'essi un'elevata dose di abilità e pazienza per essere affrontati. Il terzo capitolo in particolare offre boss fight più articolate e suddivise in più fasi, con i nemici che cambiano in corsa movimenti e pattern d'attacco risultando ancora più imprevedibili che in passato.

Facendo un discorso più ampio, ecco invece qual è il Souls più difficile in generale. E sempre per restare in tema, ecco anche quali sono le boss fight più difficili dei Souls di From Software.