Qual è la differenza tra Xbox Game Pass e PC Game Pass?

Recentemente la versione per PC di Xbox Game Pass ha ufficialmente cambiato nome in PC Game Pass, con Microsoft che ha voluto fare maggiore chiarezza sulla differenza tra le due diverse tipologie del servizio in abbonamento.

In effetti, Xbox Game Pass e PC Game Pass sono estremamente simili ma con alcune significative differenze che potrebbero confondere i giocatori: il primo termine, che viene usato ancora oggi in maniera generica per indicare l’intero catalogo di Game Pass, è riferito esclusivamente alla variante per console del servizio, mentre il secondo termine si riferisce invece alla versione leggermente ridotta del catalogo disponibile su PC. Un'altra differenza tra i due sta nel fatto che PC Game Pass include anche il catalogo di EA Play, assente invece nella versione base di Xbox Game Pass. Al momento di sottoscrivere un abbonamento al servizio, quindi, dovrete stare attenti e scegliere la forma che più si adatta alle vostre esigenze, tenendo presente che con un abbonamento a Xbox Game Pass non potrete giocare su PC e viceversa.

Questa sottile ma importante differenza viene completamente annullata nel caso in cui scegliate di attivare un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, leggermente più costoso delle altre offerte in quanto include sia Xbox Game Pass standard che PC Game Pass, oltre a Xbox Live Gold, il catalogo EA Play e la possibilità di sfruttare il servizio di gioco in streaming xCloud su qualunque piattaforma supportata. Con una sottoscrizione alla versione Ultimate potrete quindi giocare su console, PC, smartphone e tablet - in attesa dell’arrivo di Xbox Game Pass anche su smart tv - senza alcun costo aggiuntivo.

Per sapere quali saranno i prossimi giochi ad entrare a far parte del catalogo su tutte le piattaforme, non perdetevi il nostro speciale sui giochi Xbox e PC Game Pass di febbraio 2022.