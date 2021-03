Qual è la differenza tra Xbox Game Pass e Xbox Live Gold?

Con la recente ufficialità dell’acquisizione del gruppo Zenimax e l’ arrivo di 20 giochi Bethesda su Xbox Game Pass, Microsoft ha ribadito ancora una volta la centralità del servizio su abbonamento all’interno della propria strategia commerciale da attuare per la nuova generazione di console.

Nonostante sia nato ormai alcuni anni fa e si sia evoluto fino ad arrivare ad accogliere decine di milioni di giocatori abbonati, sono ancora molte le persone che nutrono un po’ di confusione riguardo alla natura di Xbox Game Pass, soprattutto in virtù della sua coesistenza con un altro servizio in abbonamento disponibile all’interno dell’ecosistema Microsoft: Xbox Live Gold. La prima cosa da sottolineare è che questi due servizi coesistono, ma nessuno dei due va a sostituire l’altro: sono infatti due servizi dedicati a due aspetti molto diversi dell’esperienza utente con l’ambiente e l’ecosistema Xbox. Andiamo quindi a vedere quali sono le differenze tra i due.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass è invece un servizio completamente diverso: per descriverlo in poche parole, si potrebbe definire come un servizio "a la Netflix", un enorme catalogo di videogiochi (invece che di film e serie tv) che potranno essere scaricati e giocati liberamente fintanto che sarete abbonati al servizio, permettendovi quindi di risparmiare sul costo d’acquisto dei singoli giochi al prezzo di un solo abbonamento. Xbox Game Pass è attualmente disponibile in tre versioni diverse:

Xbox Game Pass - la versione base del servizio, disponibile su console Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X

- la versione base del servizio, disponibile su console Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X Xbox Game Pass PC - la versione per PC del servizio: contiene un catalogo leggermente diverso rispetto alla controparte per console

- la versione per PC del servizio: contiene un catalogo leggermente diverso rispetto alla controparte per console Xbox Game Pass Ultimate - questa versione del servizio unisce sotto di sé le due precedenti, e comprende all’interno del proprio costo anche Xbox Live Gold, creando una sorta di 3 in 1. Oltretutto Xbox Game Pass Ultimate include anche l'accesso al catalogo EA Play su Xbox e PC.

Xbox Live Gold

Xbox Live Gold non è altro che l’equivalente di PlayStation Plus, ovvero un servizio in abbonamento necessario per potersulle console della famiglia Xbox: Xbox 360, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S. Abbondandovi a questo servizio sarete quindi in grado di unirvi ai vostri amici, o ad altri giocatori sconosciuti, in partite multigiocatore online, e potrete scaricare e giocare liberamente ai titoli che ogni mese vengono resi disponibilia tutti gli abbonati al servizio - ricordate però che, una volta scaduto il vostro abbonamento non potrete più accedere a questi giochi gratuiti, almeno finché non attiverete un nuovo abbonamento.