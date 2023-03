Qual è stata la prima eroina del videogiochi? Non la indovinerete mai

Anno dopo anno il panorama videoludico sta offrendo un numero sempre più crescente di personaggi femminili capaci di bucare lo schermo. Donne forti, carismatiche e dalle personalità ricche di sfumature, in grado di valorizzare ancora di più le opere di cui sono protagoniste.

Dall'iconica Lara Croft di Tomb Raider (a tal proposito, ecco come è nato il personaggi di Lara Croft) a Chun-Li di Street Fighter, senza dimenticare Samus Aran di Metroid ed arrivando poi ai giorni nostri con personaggi entrati nell'immaginario collettivo dei giocatori come Ellie di The Last of Us e Aloy di Horizon, la lista di eroine videoludiche vanta ormai un vasto numero di rappresentanti meritevoli di menzione. Ma vi siete mai chiesti qual è stata la prima eroina dei videogiochi, il primo personaggio femminile a rivestire i panni della protagonista principale?

Per trovare la risposta bisogna tornare molto indietro nel tempo, ad oltre 40 anni fa. Verrebbe dunque scontato pensare che sia stata Ms. Pac-Man la pioniera in tal senso, ma in verità c'è stata qualcuna ancora prima di lei: si tratta di Lady Bug, protagonista dell'omonima produzione arcade pubblicata nel 1981, ad oggi riconosciuta come la prima, vera protagonista di un videogame mai esistita. Sul cabinato del gioco viene raffigurata come una fata vestita sullo stile di una coccinella, in coerenza con il titolo dell'opera. Ms. Pac-Man risale invece al 1982, e sempre in quell'anno rivestono il ruolo di personaggi principali Billie Sue in Wabbit e Mother Kangaroo in Kangaroo. Il resto è storia.

